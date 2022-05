Inter-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Calcio d'inizio alle ore 18

Vincere e sperare. L'Inter contro la Sampdoria deve augurarsi nel contemporaneo ko del Milan contro il Sassuolo: l’Inter non può fare altro per cucirsi sul petto quello che sarebbe un clamoroso scudetto all’ultima giornata. A San Siro Inzaghi sceglie Correa in attacco con Lautaro, sulla destra torna dal 1’ Dumfries. Giampaolo conferma la squadra che ha steso la Fiorentina (4-1), con un cambio in difesa (Yoshida per lo squalificato Colley) e Caputo in attacco. Calcio d'inizio alle 18.