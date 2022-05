Inter-Sampdoria, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18

Redazione ITASportPress

Inter-Sampdoria si giocherà questa sera, domenica 22 maggio alle ore 18. La gara di San Siro dei nerazzurri potrebbe essere quella decisiva per lo scudetto in caso di contemporanea vittoria degli uomini di Inzaghi e sconfitta del Milan in quel di Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Inter-Sampdoria, probabili formazioni

Queste le probabili formazioni della gara scelte dai rispettivi mister, Inzaghi da una parte e Giampaolo dall'altra:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Vieira, Rincon, Sabiri; Caputo.

Dove vederla

La gara tra Inter-Sampdoria, in programma domenica 22 maggio 2022, si giocherà allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ in San Siro, a Milano. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 18:00. La sfida tra nerazzurri e blucerchiati potrebbe essere decisiva per lo scudetto ma bisognerà attendere l'esito della gara tra Sassuolo e Milan. Ai rossoneri basta un punto per vincere il Tricolore.

Sarà possibile seguire Inter-Sampdoria in diretta TV esclusiva su DAZN, tramite una moderna Smart TV, scaricando la relativa app, o su console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o su un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita di San Siro tra nerazzurri e blucerchiati sarà visibile in diretta streaming su DAZN, tramite l'app scaricabile sui dispositivi mobili o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.