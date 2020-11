Inter, Sanchez avverte: “Ci manca l’ultima giocata, ma siamo una grande squadra”

Una sua rete ha sbloccato il risultato al Mapei Stadium. Alexis Sanchez si gode la vittoria dell’Inter sul campo del Sassuolo e mostra una grande fiducia nel potenziale della sua squadra, nonostante gli ultimi risultati non eccezionali. Queste le sue parole a Sky Sport: “Facciamo sempre grandi partite. Mancano i dettagli, come la giocata finale. Stiamo facendo quello che il mister chiede. Mi piace giocare perché mi piace il calcio. Più gioco e più mi sento in forma. Devo continuare con la stessa mentalità. Voglio lottare e vincere sempre. Con il Real Madrid abbiamo sbagliato entrando troppo timidamente in campo. Ho fiducia nella squadra. Dobbiamo avere la giusta testa.