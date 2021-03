Inter, Sanchez: “Il Parma ci ha fatto soffrire. Mi sento come un leone”

L’Inter si impone per 2-1 sul Parma e allunga in classifica. I nerazzurri hanno ora sei punti di vantaggio e sembrano lanciati verso la conquista del diciannovesimo scudetto della loro storia.

LE PAROLE DI SANCHEZ

Alexis Sanchez commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Credo sia stata una partita difficile, abbiamo sofferto perché il Parma ha giocato bene. Dobbiamo lottare per vincere lo scudetto, è la strada giusta. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, a non sbagliare: i giocatori sono cresciuti tanto, da quando abbiamo perso la finale dell’Europa League siamo migliorati tantissimo. Stiamo superando quegli step che mancavano all’Inter. Io sono un giocatore con esperienza, Conte si fida di me e sono contento. Sono sempre stato in forma e ho sempre voglia di giocare, sono come un leone: più gioco, meglio mi sento. Mi piace giocare e questo in campo si vede, sono contento della partita oggi e per i miei compagni, abbiamo fatto tanti sacrifici per essere qui”.