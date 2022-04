Inter, Sanchez: “Mio gol alla Juventus come un film…”

Parla il cileno nerazzurro

L’attaccante dell' Inter Alexis Sanchez ha rilasciato una bella intervista ai canali ufficiali del club nerazzurro in occasione del Match Program per la sfida contro la Roma di oggi. Il cileno ha parlato delle utime prestazioni a livello di squadra e personale.

MOMENTO - "Abbiamo vinto lo scudetto la scorsa stagione e quest’anno la Supercoppa. Aver segnato quel gol contro la Juventus è stato bellissimo, erano tutti contenti, i miei compagni e i tifosi. È stato come un film, quando ho segnato non pensavo che la partita fosse finita, poi ho guardato la panchina e i miei compagni che venivano verso di me a dirmi che avevamo vinto ed è stato incredibile", le parole di Sanchez. "Siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare così: dobbiamo rimanere concentrati per giocare al massimo tutte le partite che rimangono, abbiamo giocatori di talento ed esperienza e abbiamo bisogno di tutti".