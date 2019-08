Inter, Sanchez sceglie il numero di maglia: non sarà il 7 di Icardi…

Da una parte Cristiano Biraghi, diventato ufficiale nelle scorse ore. Dall’altra Alexis Sanchez per il quale si attende l’annuncio. La trasferta alla Sardegna Arena è in forte dubbio per il cileno che oggi è tornato in Inghilterra per completare le ultime vicende burocratiche e avrà a disposizione solo venerdì e sabato per allenarsi alla corte di Conte per avere qualche chance di giocare in Serie A.

Ma come riporta Sport Mediaset, ad interessare Sanchez non è solo la questione campo, bensì anche quella legata al numero di maglia. Resta ancora qualche perplessità sul tema, ma quasi certamente non sarà il 7 che, dunque, rimarrà ancora sulle spalle di Mauro Icardi – dopo che Lukaku gli aveva ‘strappato’ la numero 9. Per Sanchez, possibile l’utilizzo della 17, maglia già indossata nelle prime stagioni all’Arsenal.