Inter-Sassuolo diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Inter-Sassuolo si gioca questa sera, mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 18.45 per il recupero della 28esima giornata di Serie A. A San Siro la squadra di Antonio Conte capolista affronterà i neroverdi di Roberto De Zerbi con la speranza di incrementare il vantaggio in vetta alla classifica del massimo campionato.

Inter-Sassuolo, le probabili formazioni

Formazioni quasi obbligate da parte di entrambe le squadre. L’Inter si affiderà al ritrovato Handanovic in porta. Difesa composta da Darmian, De Vrij e Skriniar. Sulle corsie Hakimi e Young. In mezzo Barella, Gagliardini e Eriksen. In avanti solito due Lukaku-Lautaro Martinez. Gli ospiti punteranno su Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Magnanelli, Maxime Lopez; Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori. Ancora out i rientrati dalla Nazionale italiana per precauzione.

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, De Vrij, Skriniar; Hakimi, Gagliardini, Eriksen, Barella, Young; Lautaro, Lukaku.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Marlon, Rogerio; Magnanelli, Maxime Lopez; Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Inter-Sassuolo, sfida valevole per la 28esima giornata del campionato di Serie A, si giocherà come detto oggi mercoledì 7 aprile 2021 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, ovviamente a porte chiuse così come imposto dalle regole adottate per far fronte alla pandemia. Il fischio d’inizio è stato programmato alle ore 18,45.

La partita tra nerazzurri e neroverdi verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su DAZN. Per potere seguire la partita bisognerà dunque usufruire dell’app DAZN, scaricabile su smart tv, decoder Sky Q, PlayStation (4 e 5) o Xbox (One S, One X, Series S e Series X), Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. La partita sarà anche disponibile al canale DAZN1 al 209 del decoder Sky per i clienti che hanno sottoscritto l’offerta.

La diretta streaming gratis di Inter-Sassuolo sarà disponibile su DAZN. Scaricando l’app su smartphone o tablet, oppure collegarsi al sito da PC o notebook, si accederà al pannello principale da cui selezionare la partita in palinsesto. Il match rimarrà disponibile on-demand al termine del post partita.