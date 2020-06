Inter-Sassuolo diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Inter-Sassuolo, si gioca oggi 24 giugno alle 19.30 il match valido per la 27^ giornata di Serie A. I nerazzurri di Antonio Conte sfidano i neroverdi di Roberto De Zerbi per un match che si annuncia pimpante e ricco di sorprese con un obiettivo dichiarato per i padroni di casa: mettere pressione alle due squadre in vetta alla classifica.

Inter-Sassuolo, le probabili formazioni

Dopo il ritorno al gol della coppa magica nerazzurra Lukaku-Lautaro Martinez, l’Inter conferma il tandem offensivo con Conte che, però, prepara alcuni accorgimenti e cambi rispetto all’undici che ha battuto la Sampdoria. Davanti ad Handanovic spazio a Skriniar, Ranocchia e Bastoni. In messo al campo Barella confermato. Al suo fianco potrebbe esserci Borja Valero e non Gagliardini. Assenti Brozovic e Sensi. Sulle corsie Candreva e Young. Eriksen dietro le due punte. Il Sassuolo dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1 a spiccata dose offensiva. Consigli in porta; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos in difesa; Obiang, Locatelli in mezzo al campo. Tridente di mezze punte dietro Caputo composto da Berardi, Djuricic e Boga.

Dove vedere la partita in diretta e streaming

Inter-Sassuolo si disputerà la questa sera mercoledì 24 giugno 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Fischio d’inizio previsto per le ore 19.30. La partita potrà essere seguita su Dazn che ne detiene i diritti. La gara potrà essere vista in diretta streaming per i clienti abbonati anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Per vedere Inter-Sassuolo, per i clienti Sky-Dazn, sarà possibile vedere il match sul canale satellitare Dazn 1 anche attraverso la app sul decoder Sky Q. Esiste poi un’altra possibilità per vedere in diretta streaming la gara. Gli utenti Dazn potranno guardare live il match anche sul loro pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, oppure di vedere la partita su un dispositivo mobile come uno smartphone o un tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando il match dal palinsesto.

