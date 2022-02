Inter-Sassuolo, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 18

Redazione ITASportPress

Inter-Sassuolo si gioca oggi, domenica 20 febbraio alle ore 18. La sfida della 26^ giornata di Serie A può essere l'occasione per i nerazzurri di tornare in vetta alla classifica grazie alla frenata del Milan arrivata nella notte di sabato contro la Salernitana.

Inter-Sassuolo, probabili formazioni

Ancora qualche dubbio di formazione per l'Inter di Simone Inzaghi, così come per il Sassuolo di Alessio Dionisi. Questi i possibili titolari della sfida di San Siro:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Darmian, Gagliardini, Barella, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Sanchez.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Ruan, Ayhan, Chiriches, Kyriakopoulos; Frattesi, Lopez, Traore; Berardi, Scamacca, Raspadori.

Dove vederla

Inter-Sassuolo si disputerà come detto, questa sera, domenica 20 febbraio 2022 allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. Calcio d'inizio alle ore 18:00 per una gara che potrebbe regalare nuovamente la vetta della classifica ai nerazzurri.

La sfida sarà trasmessa da DAZN grazie all'app dedicata per le smart tv; in alternativa si potrà fruire dell'applicazione scaricandola su console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), oppure su dispositivi come Google Chromecast, Tim Vision Box e Amazon Fire TV Stick.

Sempre con DAZN si potrà vedere Inter-Sassuolo in streaming: tramite l'app scaricabile su device come smarthone e tablet o attraverso il browser del proprio pc, semplicemente collegandosi al sito ufficiale accedendo con le credenziali fornite al momento della registrazione.