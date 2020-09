Inter scatenata: Carrarese battuta 7-0 in amichevole, la Lu-La funziona già

L’Inter non smette di segnare. Le amichevoli certificano l’ottimo momento di forma dei nerazzurri che sotto porta si confermano tremendamente efficaci e cinici. Lo dimostra anche il 7-0 rifilato alla Carrarese, formazione di Serie C, nel test odierno. In evidenza Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, autori di due doppiette. Il primo tempo si era concluso sul risultato di 4-0, con i due gol del centravanti belga, di Ashley Young e di Alexis Sanchez. Nella ripresa in rete anche Lautaro e Saicedo.

PROSSIMI IMPEGNI

Domani nuovo test per l’Inter. I nerazzurri sfideranno il Pisa in un match amichevole davvero interessante anche per la caratura dell’avversario che milita in Serie B.

