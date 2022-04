L’Inter scivola a Bologna e Milan resta a +2. Pari show tra Atalanta e Torino

I nerazzurri hanno spinto ma il Bologna si è difeso bene

L'Inter ha perso il recupero della 20a giornata col Bologna mancando il sorpasso in vetta alla classifica. Il Milan adesso è a +2 e per lo scudetto si fa dura per gli uomini di Inzaghi. Un clamoroso errore nel finale di Radu (schierato titolare al posto di Handanovic infortunato) condanna l’Inter alla sconfitta. L’Inter trova il vantaggio al 3' con un gran gol di Perisic, pareggia l’ex Arnautovic su una incertezza difensiva degli ospiti. Nella ripresa l'Inter pressa sfiora il vantaggio ma vince il Bologna grazie al liscio di Radu che regala il gol decisivo a Sansone.