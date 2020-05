Inter, se Lautaro parte pronto il sostituto dall’Inghilterra

In casa Inter si lavora senza sosta per terminare il campionato al meglio e iniziare il prossimo con tutte le loro pedine al loro posto. Qualche partenza sarà inevitabile, ma la dirigenza è al lavoro per non farsi trovare impreparata. Dalla Spagna continuano ad arrivare le voci riguardo il trasferimento di Lautaro Martinez al Barcellona e, se così fosse, ecco che l’Inter ha già individuato il sostituto.

Lautaro esce, Lacazette entra

I quotidiani spagnoli sembrano piuttosto fiduciosi riguardo alla trattativa che dovrebbe portare Martinez al Camp Nou. Ausilio però è stato piuttosto chiaro. L’argentino se ne andrà solamente se qualcuno pagherà la clausola e 111 milioni non sono una cifra indifferente, soprattutto dopo un periodo così complicato dal punto di vista economico. In caso l’argentino dovesse raggiungere Messi al Barcellona, ecco che l’Inter avrebbe già l’alternativa. Secondo quanto riportato dall’Equipe Lacazette potrebbe sposare la causa nerazzurra. Dopo tre stagioni all’Arsenal, il francese potrebbe cambiare aria e perché no giocare in Italia.

No a Werner

Sfuma invece l’opportunità di prendere Timo Werner. Ad annunciarlo è lo stesso Ausilio ai microfoni di SkySport: “A noi Werner è sempre piaciuto ma non verrà, conosco i motivi e sono vari, conosco l’opinione del ragazzo e del suo entourage. E’ vero ha una clausola ma non arriverà”.