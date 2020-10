Inter sei unica: S. Siro vuoto ma gli introiti botteghino ci sono lo stesso

Non tutto è negativo per l’Inter che balbetta in Champions League. Anche senza pubblico a San Siro per il Covid, la società nerazzurra incassa una bella somma e questo -come riporta Gazzetta dello Sport – grazie a una polizza stipulata nel 2019. È quel che emerge dalla relazione pubblicata dal club nerazzurro su Inter Media and Communication spa, la controllata nella quale finiscono tutti i proventi derivanti da diritti tv e biglietteria. Gli introiti mancanti per un San Siro senza spettatori sono stati quantificati dall’Inter in 13 milioni di euro. L’assicurazione – che evidentemente non poteva prevedere l’ipotesi di una pandemia ma genericamente un’indisponibilità dell’impianto – garantirà nelle prossime settimane all’Inter una cifra pari a 10 milioni di euro. Altra curiosità emersa dal comunicato di ieri: l’Inter è in causa con Ic Markets, compagnia di broker australiana, con la quale ha interrotto l’accordo di sponsorizzazione della manica delle maglie da gioco. L’Inter imputa a Ic Markets il mancato rispetto degli obblighi di contratto e ha così trattenuto i 2,5 milioni già versati: prima udienza il 14 aprile 2021. Il sito web di Ic Markets era stato oscurato nei giorni scorsi su richiesta della Consob.