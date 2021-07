Inter, Sensi: “Carichi per nuova stagione. Difenderemo scudetto con unghie e denti”

Parla il centrocampista nerazzurro

C'è grande voglia di fare bene in casa Inter. I campioni d'Italia hanno salutato Antonio Conte e dato il benvenuto a Simone Inzaghi sulla panchina. A parlare del cambio mister e delle ambizioni per la prossima annata è stato Stefano Sensi, centrocampista nerazzurro e della Nazionale italiana, che è intervenuto ai canali ufficiali del club per analizzare le prime settimane di ritiro agli ordini del nuovo allenatore.