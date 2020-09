Inter, Sensi: “Impariamo dagli errori dell’anno scorso. Vidal? Ci aiuterà”

L’amarezza per la finale di Europa League persa contro il Siviglia sembra ormai superata in casa Inter. I nerazzurri guardano con ambizioni importanti la nuova stagione. Il centrocampista Stefano Sensi ha raccontato le sue impressioni ai microfoni di Sky Sport: “Ho avuto degli infortuni che mi hanno costretto a rimanere fermo. Sono situazioni che fanno parte del gioco. Ci alleniamo, giochiamo, quindi il nostro fisico può avere questi stop. Sono cresciuto, ho lavorato tanto su di me, sulla prevenzione e spero che questo sia un anno buono. Devo essere bravo io a lavorare, l’anno scorso avevo fatto un buon inizio e trovare quelle condizioni mi aiuterà tanto. L’anno scorso abbiamo fatto degli errori che abbiamo rivisto. Cercando di migliorarli quest’anno potremo fare grandi cose. Dobbiamo affrontare la stagione partita per partita perché è il campo che parla e dobbiamo lavorare su noi stessi. Ambizione è la parola che ci diciamo più spesso. E’ quella che ti aiuta a migliorare, ti aiuta a non ripetere gli errori e a fare prestazioni migliori: se ognuno di noi ha l’ambizione potremo fare grandi cose”.

RINFORZO

Il centrocampo dell’Inter avrà a disposizione un rinforzo importante come Arturo Vidal. Il cileno è arrivato dal Barcellona e, secondo Sensi, sarà un valore aggiunto: “Avere tanti giocatori di spessore a centrocampo è un aiuto per la squadra e aumenta quella buona competizione che ci dev’essere in tutte le squadre. Bisogna esserci tutti, l’anno scorso siamo andati un po’ in difficoltà. Non ci vogliamo porre degli obiettivi perché noi lavoriamo su noi stessi e cerchiamo di migliorarci”.