Inter, Sensi lancia la sfida: “Possiamo vincere lo scudetto. L’interesse del Barcellona? Mi rende orgoglioso…”

E’ un Inter che sogna lo scudetto, quella che domenica sera, al Meazza, sfiderà il Milan nel derby cittadino. In vista della gara, ai microfoni di Sport Mediaset, ha parlato il centrocampista Stefano Sensi.

DERBY – “Sono carico, voglio esserci a tutti i costi. In partite come queste la classifica non conta, conta chi ha più voglia di vincere”.

ERIKSEN – “Il campionato italiano è molto diverso da quello inglese, deve ancora capire bene i nostri movimenti. E’ però un grandissimo giocatore, ci darà una mano”.

SCUDETTO – “Possiamo vincerlo, siamo un bel gruppo: ce la metteremo tutta”.

BARCELLONA – “Paragoni con Iniesta e l’interesse del Barcellona? Mi rendono orgoglioso, ma la testa è solamente all’Inter”.

