Inter, senti Adani: “Dzeko ha 35 anni meglio Muriel e…”

I consigli di Adani all'Inter dopo la partenza di Lukaku

L'Inter senza Lukaku perde tantissimo e tutti gli addetti ai lavori puntano l'indice contro la dirigenza e il management sportivo. Alla Gazzetta dello Sport, Lele Adani, ex difensore dell'Inter e volto televisivo, ha condiviso il suo punto di vista sulla squadra di Inzaghi indebolita dopo le cessioni di Hakimi e Lukaku. «Quando non ci sono soldi, l’unica alternativa è avere idee -tuona Adani-. Oggi all’Inter le seconde mancano quanto e più dei primi, secondo Lele Adani. «Mi sembra che la priorità di tutti i componenti dei piani alti di Viale Liberazione sia stata scaricarsi le colpe per la cessione di Romelu, più che pensare a come sostituirlo al meglio. La mia impressione è che l’area tecnica dell’Inter si sia trovata completamente impreparata alla partenza di Lukaku e con il centravanti della Roma abbia fatto una scelta di comodo, quella più a portata di mano. Non la più logica o la migliore, anche con un budget ridotto».