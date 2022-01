Inter, senti Adani: “Dzeko ha fatto dimenticare Lukaku”

Parla l'ex difensore

Un impatto devastante con la maglia dell' Inter . Gol, assist e prove convincenti. Parliamo di Edin Dzeko , bomber nerazzurro, arrivato a Milano dalla Roma ad inizio di questa stagione. Il bosniaco è stato chiamato dal club interista per prendere il posto di un "certo" Romelu Lukaku che, solamente pochi mesi prima, aveva portato al trionfo la squadra con lo scudetto conquistato sotto la guida Conte. In pochi pensavano che il Cigno di Sarajevo avrebbe potuto portare tali numeri al club e, in tale ottica, il commento di Lele Adani spiega l'attuale stato d'animo euforico anche dei fan nerazzurri.

"FA LA DIFFERENZA" - L'ex difensore anche dell'Inter, parlando nel consueto appuntamento alla Bobo tv ha detto la sua sull'impatto di Dzeko all'Inter: "​Dzeko fa la differenza. La gente non capisce che lui fa davvero la differenza", ha detto Adani. "In un mese ha fatto dimenticare Lukaku. Diciamo la verità. Adesso è facile dirlo ma davvero Dzeko l'ha fatto dimenticare in un mese. E per questa Inter, assolutamente, Dzeko è un valore aggiunto".