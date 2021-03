Inter, senti Bastoni: “Uscire dall’Europa una batosta. Sogno di diventare capitano”

Interessante intervista rilasciata dal difensore dell’Inter Alessandro Bastoni a La Stampa. Il centrale classe 1999 si è soffermato sui temi caldi della stagione nerazzurra. Dall’uscita dall’Europa al futuro in campionato con la parola scudetto ancora non pronunciabile.

A tutto Bastoni

“Vietato parlare di scudetto all’Inter. Manca tanto. E nel calcio ci vuole niente a passare da tutti bravi e belli al fango”, ha detto Bastoni sul campionato nonostante il buon vantaggio sulle antagoniste. Un vantaggio frutto anche dell’unico impegno settimanale vista l’uscita dall’Europa: “Uscire dalla Champions è stata una batosta che ci ha cambiato la stagione. Dopo il Real Madrid c’è stato un confronto collettivo per capire dove fossero gli errori. Lì è cominciata la svolta, con un senso di responsabilità rafforzato, con la cattiveria che Conte ci ha trasmesso”.

“La Juventus eliminata può essere l’avversario più ostico in campionato? Lo è sempre stato. Il k.o. in Champions sarà uno stimolo in più. Resta il riferimento: l’obiettivo è finirle davanti”.

Poi, a livello personale: “Qui sto davvero bene. È la mia seconda casa e non ci saranno problemi a prolungare il contratto. Magari coronando poi un altro sogno: capitano della squadra del cuore”. “Se sono preoccupato per le vicende con Suning? No. Mai stato un problema. Ci appagano i risultati del campo. Credo sia un bel messaggio per chi crede che si giochi per i soldi. Sono passione e voglia di vincere a prevalere su tutto. Altrimenti bisognerebbe cambiare mestiere”.