Inter, senti Berti: “Non si può criticare Barella. Non capisco le sostituzioni”

Il commento dell'ex nerazzurro

Un calo fisico evidente ma anche due anni no stop di impegni tra Serie A e Nazionale. Il momento di Nicolò Barella , centrocampista dell' Inter , è di difficoltà ma non per questo bisogna accanirsi contro. Anzi. Nicola Berti , ex calciatore nerazzurro, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera nella quale ha difeso il giovane calciatore ex Cagliari.

"Barella? Non si può criticare, su di lui non ci sono dubbi, ma solo certezze", ha detto Berti. "Forse si sta solo innervosendo perché viene sostituito spesso. Francamente certe scelte non le capisco, uno così in campo deve rimanere fino alla fine. Se giocasse sempre come negli ultimi 6 mesi sarebbe da Pallone d'Oro. Attraversa un momento difficile, tutto qua. Lui è un po' simile a me nel dispendio di energie, non si può pretendere una stagione a tutta velocità, uno ha anche necessità di tirare un po' il fiato. Deve fare il capitano in futuro, i compagni lo seguono, è un leader naturale".