Inter, senti Cauet: “Giusto soddisfare i desideri di Conte. E su Nainggolan…”

Quattro stagioni con la maglia dell’Inter per Benoit Cauet, ex centrocampista francese che, in queste ore, ha parlato del futuro dei nerazzurri a Radio Sportiva.

LUKAKU E CONTE – “Lukaku è’ un giocatore che piace moltissimo a Conte, che lo ritiene fondamentale nei suoi schemi: è quindi giusto che l’Inter insista su di lui. I nerazzurri devono dare al tecnico tutte le armi possibili per fare bene. Quella di Conte si sta già dimostrando una squadra molto forte, che sta acquisendo la mentalità del suo allenatore”.

CENTROCAMPO – “Sensi e Brozovic stanno dimostrando di poter coesistere: sono entrambi molto validi da un punto di vista tecnico”.

NAINGGOLAN – “Credo sia stato molto sfortunato all’Inter: ha avuto infatti tanti infortuni che lo hanno condizionato. Peccato, perché è un bel giocatore ed avrebbe potuto dare tanto”.