Inter, senti De Vrij: “Chiamato da Conte al Tottenham? Non ancora…”

Il difensore corteggiato dagli Spurs con l'arrivo di mister Antonio Conte

Stefan de Vrij e i rumors sul suo futuro in Premier League e per la precisione al Tottenham. Il centrale olandese dell'Inter ha commentato le indiscrezioni di mercato su un possibile interessamento del club Spurs nei suoi confronti dopo l'arrivo di Antonio Conte come allenatore. Il 29enne ha dichiarato in un'intervista a Ziggo Sport: "Non so niente su queste voci. Il collegamento col Tottenham è dovuto all'arrivo in panchina di Antonio Conte, che mi ha già allenato a Milano. Ma lui non mi ha ancora chiamato e in questo momento io penso solo alla nazionale".