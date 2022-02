Inter, senti Dzeko: “Non pensavo avrei lasciato la Roma ma ora…”

Le parole del bomber bosniaco

Redazione ITASportPress

Non pensava di andare via dalla sua Roma, ma allo stesso tempo non poteva immaginare quanto importante sarebbe stato per la sua nuova squadra e soprattutto quanto bene avrebbe fatto nella prima metà della stagione. Parliamo di Edin Dzeko, centravanti dell'Inter, che intervistato dal Daily Mail ha raccontato alcuni dettagli del suo addio alla capitale per trasferirsi nella Milano nerazzurra.

RACCONTO - "L'anno scorso c'è stato qualcosa con la Juventus, con l'Inter due anni fa era quasi fatta. Non pensavo di lasciare la Roma dopo l'arrivo di Mourinho", ha raccontato Dzeko. "Ci ho parlato: avevo un anno di contratto e gli dissi che, visto che era l'ultimo anno con la Roma, se fosse arrivato qualcosa avremmo potuto valutarlo. La Roma ha preso Abraham e l'Inter si è fatta avanti. Nessuno si aspettava di vedere l'Inter nella posizione in cui è adesso, ma io non avevo alcun timore anche perché conosco le mie qualità. So che qui ci sono grandi giocatori e adesso stiamo andando nel verso giusto".

CHAMPIONS - Un passaggio anche sulla Champions e la sfida contro il LIverpool: "Non si può dire al 100% che una squadra batterà l'altra. Abbiamo anche una grande squadra e direi che ci saranno tanti gol. Siamo entrambe squadre d'attacco. Non siamo una tipica squadra italiana che resta indietro. Ma in partite come questa devi difenderti bene".