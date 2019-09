Inter, senti Mourinho: “Lukaku voleva cambiare aria. Sanchez? Era triste…”

L’Inter si gode lo straordinario momento. Due vittorie in altrettanti incontri ufficiali con un Romelu Lukaku in forma ed un Alexis Sanchez ancora da scoprire. Il Telegraph ha chiesto ad un ex Inter e Manchester United di dare un giudizio sui due nuovi acquisti dei nerazzurri: si tratta di José Mourinho. Il portoghese ha commentato partendo dal belga: “Lukaku è un giocatore che ha sempre segnato in ogni squadra. Penso che il trasferimento sia frutto della sua ambizione, voleva cambiare aria. Sanchez? Ho sempre percepito che fosse un uomo triste. Forse non sono stato bravo io a tirare fuori il massimo da lui. L’anno scorso non l’ho visto felice, e se non lo sei, in qualsiasi lavoro, difficile rendere ad alto livello. Spero che in Italia riesca a recuperarsi”.