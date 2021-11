Inter, senti Pellegrini: “Batterà il Napoli e vincerà lo scudetto”

Parla l'ex numero uno dei nerazzurri

Grande fiducia nelle parole dell'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini intervistato da La Gazzetta dello Sport in merito al big match di campionato della prossima settimana tra nerazzurri e Napoli e in chiave della corsa allo scudetto.

Poi un pensiero anche sui giocatori ora in forza all'Inter: "Dzeko lo accosto a Serena, piedi e testa importanti allo stesso modo. E Aldo fu decisivo per noi, quindi... Però nel mio cuore c’è Barella. È un piccolo Matthaus, un tedesco di Cagliari, in fondo i sardi sono testardi allo stesso modo. E lui mi sembra avere quella forza di volontà, quella capacità, quella mentalità che aveva Lothar. Sì, ce lo vedo proprio come futuro capitano".