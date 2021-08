Inter, senti Skriniar: “Siamo forti, forse più dello scorso anno”

Il difensore dopo la bella vittoria al debutto in campionato

Grande debutto in campionato per l' Inter che si impone 4-0 sul Genoa alla prima di Serie A. Tra i protagonisti Milan Skriniar , difensore nerazzurro autore della prima rete della stagione 2021-22. Il centrale ha parlato ai microfoni di DAZN riguardo alla prova dei suoi e alle ambizioni per l'annata appena iniziata.

VITTORIA - "Era importante entrare motivati in partita, segnare il prima possibile", ha spiegato Skriniar . "Siamo riusciti a farlo, vincere 2-0 dopo 15' rende la partita più facile. Noi più aggressivi rispetto all'era Conte? Il mister ci ha dato la sua idea di calcio: tante squadre qui si chiudono, ci ha detto di aggredire subito in fase offensiva".

FORZA - "Quest'anno abbiamo ancora più responsabilità, sono andati via giocatori importanti ma ne sono anche arrivati. Possiamo far bene anche quest'anno, abbiamo giocatori forti. Forse siamo ancora più forti, vogliamo difendere lo scudetto. Dobbiamo sempre entrare in campo come abbiamo fatto contro il Genoa".