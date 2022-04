Inter, senti Zenga: “L’errore di Radu? Anche Perisic con quella rimessa…”

Da portiere a portiere, parla l'Uomo Ragno

Walter Zenga sta con Ionut Radu dopo l'errore in Bologna-Inter che potrebbe costare lo scudetto ai nerazzurri. L'ex portiere ha detto la sua su quanto accaduto nel recupero dlela 20esima giornata con la papera dell'estremo difensore. Parlando a La Gazzetta dello Sport, l'Uomo Ragno ha commentato: "Se vogliamo analizzare le cose dal punto di vista tattico, c’è un grave errore concettuale. E credo che pure Inzaghi sia d’accordo. In quel momento il pallone andava giocato in maniera diversa: Perisic ha una rimessa lunga, sa pure lui che a cinque metri dalla bandierina, in fase difensiva, con l’avversario in pressione accoppiato bene nell’uno contro uno, quella palla deve andare alta verso la punta. Poi se si perde, siamo già messi bene per difenderci. Stop".