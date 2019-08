Inter, sgarbo al Napoli? Conte a Llorente: “Ci servirebbe una mano…”

Sembra quasi tutto fatto per l’ingaggio di Fernando Llorente da parte del Napoli, ma persiste un minimo di possibilità che tutto salti all’ultimo. Il motivo? Antonio Conte, allenatore dell’Inter, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport avrebbe stuzzicato con un messaggio l’attaccante, svincolato, che aveva avuto a disposizione negli anni alla Juventus: “Verresti a darci una mano?”. I nerazzurri sono infatti alla ricerca di un centravanti di stazza che possa dare il cambio a Lukaku, essendo sfumata la trattativa che portava ad Edin Dzeko. Il Napoli resta in pole position per lo spagnolo 34enne, ma il pericolo è sempre dietro l’angolo. Giuntoli&Co. vogliono chiudere il prima possibile per evitare ripensamenti vari…