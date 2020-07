Inter, si lavora ancora sulle fasce: nel mirino un gioiello del Barcellona

In casa Inter si pensa già alla prossima stagione. Nonostante un’Europa League da portare a termine, la società nerazzurra sta programmando quello che dovrà essere l’anno dello scudetto. Antonio Conte durante i post partita è sempre stato piuttosto chiaro riguardo alla necessità di ampliare la rosa e Marotta è disposto ad accontentarlo.

INTER, OCCHI SU JUNIOR FIRPO

Dopo l’arrivo di Hakimi l’Inter potrebbe rinforzare ancora le fasce con un altro acquisto. L’idea iniziale dei nerazzurri era quella di Emerson Palmieri, esterno del Chelsea che piace molto ad Antonio Conte. Più difficili le piste che portano a Gosens e Marcos Alonso, ma Marotta ha già pronto il piano B in caso il giocatore italobrasiliano non dovesse arrivare. L’alternativa si chiama Junior Firpo. Secondo quanto riportato da Sport l’Inter potrebbe farsi avanti per il giovanissimo laterale del Barcellona. Non è escluso che il giocatore possa rientrare anche nell’affare Lautaro.