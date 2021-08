Inter, si lavora per Correa. Le ultime e le alternative

Marotta accelera per trovare il sostituto di Lukaku

Ieri Lotito ha avvisato l'Inter: "La Lazio lo vende ma servono soldi". Per Joaquin Correa, profilo molto gradito a Simone Inzaghi che lo ha già allenato durante i suoi anni alla Lazio, l'ad nerazzurro Beppe Marotta cerca l'intesa con la dirigenza biancoceleste. Come riporta Sky, per l'argentino l'offerta si aggira sui circa 30 milioni di euro più bonus, avvicinandosi così alla prima richiesta di Lotito (35/40 milioni) e non discostandosi più di tanto dalla valutazione che la dirigenza nerazzurra fa del calciatore. Il tempo però stringe e la volontà dell'Inter è quella di trovare un accordo con la Lazio entro 24/48 ore, altrimenti virerà su altri obiettivi. Le possibili alternative portano ai nomi di Lorenzo Insigne (il cui contratto con il Napoli scadrà il 30 giugno 2022 e per il quale non è stata ancora avviata una trattativa di rinnovo) e Gianluca Scamacca (nel mirino anche della Fiorentina, che lo valuta a prescindere dal futuro di Vlahovic, e dell'Eintracht Francoforte).