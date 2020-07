Inter, si pensa ad un altro colpo a centrocampo: Marotta bussa…al Napoli

L’Inter di Antonio Conte nelle ultime partite non ha sicuramente brillato. L’allenatore ha più volte fatto intendere che la coperta è piuttosto corta e servono rincalzi di livello per poter competere ai livelli della Juventus. La società nerazzurra è già al lavoro per regalare al mister salentino i giocatori giusti per il suo calcio. Il primo colpo è già stato piazzato e si tratta di Hakimi, ma in vista di un’altra stagione con impegni europei Conte vuole essere sicuro di avere una rosa all’altezza.

L’INTER CAMBIA: FUORI LAUTARO, DENTRO FABIAN RUIZ

Il mercato in entrata dei nerazzurri è molto vincolato anche a quello in uscita. Sicuramente la società di Zhang lascerà partire qualche giocatore e ancora bisogna capire la situazione legata a Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, stando a quanto dichiarato da Marotta, vorrebbe rimanere, ma qualora dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile ecco che l’Inter avrebbe già in mente il prossimo acquisto. Si tratta di Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli che ormai conosce molto bene le dinamiche del calcio italiano e che secondo Don Balon sarebbe un tassello perfetto per Antonio Conte, considerata anche la questione Eriksen.