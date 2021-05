Inter, Skriniar: “Addio Conte? L’ho scoperto dai media”

Il difensore dell’Inter Skriniar ha svelato come ha scoperto l’addio di Conte

Intervistato da Sport Aktuality,il difensore dell’Inter Milan Skriniar ha parlato dal ritiro della Slovacchia delle emozioni dello scudetto, dell’addio di Conte e del suo futuro: "Lo scudetto è stata una bella sensazione, quasi surreale. Ci ho pensato nell'ultima partita quando abbiamo visto tantissima gente festeggiare davanti a San Siro, hanno atteso che alzassimo la coppa. Per i festeggiamenti volevo prendere la bandiera slovacca. È un successo anche per la Slovacchia, sono orgoglioso di essere parte di questa nazione e quest'anno ho portato lo scudetto italiano in patria. È stato un lungo viaggio, tutto bellissimo".