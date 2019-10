Inter, Skriniar ammette: “Non pensavo di diventare così forte…”

Poche ore alla sfida tra Inter e Borussia Dortmund, valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. In vista del match, ha parlato il difensore nerazzurro Milan Skriniar.

SVOLTA – “Sono arrivato in Italia quattro anni fa e giocavo poco, pensavo di andare via in prestito. Poi la mia carriera ha subito una svolta: è stato merito degli allenatori che mi hanno dato fiducia e dei compagni che mi hanno aiutato a migliorare. Non credevo di raggiungere questi livelli, adesso devo confermarmi e dare continuità alle prestazioni. Ora tutti si aspettano che faccia sempre bene, che vinca ogni contrasto o che prenda tutti i palloni di testa. Io resto me stesso, rimanendo concentrato al massimo”