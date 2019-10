Inter, Skriniar: “Conte ci ha cambiato mentalità. E fra CR7 e Messi ecco chi mi ha impressionato di più…”

Due sconfitte consecutive per l’Inter di Antonio Conte. Dopo il ko in Champions League contro il Barcellona, è arrivato anche quello con la Juventus in campionato. Della stagione dei nerazzurri, ai microfoni di Sportmediaset, ha parlato il difensore Milan Skriniar.

VINCERE – “Noi vogliamo vincere e lavoriamo ogni giorno per farlo. Conte ci ha cambiato la mentalità, sappiamo che non dobbiamo mollare mai e provarci fino alla fine”.

JUVENTUS – “E’ vero, abbiamo perso, ma abbiamo fatto una bella partita. La differenza è che loro hanno segnato e noi no. Dobbiamo lavorare per crescere ancora”.

MESSI E CR7 – “Mi ha impressionato di più l’argentino: si capisce subito che vede tutto il gioco e tutti gli spazi”.

AMBIZIONI – “Non ho il desiderio di diventare il difensore più forte al mondo: penso prima di tutto al bene della mia squadra”.