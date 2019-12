Inter, Skriniar non si nasconde e ammette: “Sarebbe bello se la Juventus non vincesse contro la Lazio…”

Il pari con la Roma ha frenato la corsa dell’Inter in campionato. Un solo punto che potrebbe non bastare per rimanere al primo posto in classifica. Lo sa bene Milan Skriniar, difensore nerazzurro, che ai microfoni di Sportmediaset ha parlato proprio della battaglia contro la Juventus per la prima posizione.

“Siamo un po’ dispiaciuti perché era una partita da vincere, anche se la Roma è una buona squadra. Però viste le occasioni che abbiamo creato da almeno una dovevamo segnare”, ha detto Skriniar sul match contro la Roma. E poi l’ammissione: “Lazio-Juventus? Sarebbe bello se la Juve non vincesse, ma noi pensiamo a noi stessi e andiamo partita dopo partita. Il campionato è ancora lungo, mancano tante partite, vediamo alla fine cosa succede”.