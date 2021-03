Inter, sospiro di sollievo: Handanovic negativo e ci sarà contro il Bologna

Sorriso in casa Inter: Samir Handanovic ha superato il Covid e potrà tornare a disposizione di mister Antonio Conte per il prossimo impegno di campionato contro il Bologna.

Inter, Handanovic guarito

Arriva la prima buona notizia per Antonio Conte in vista della trasferta di Bologna del prossimo turno di Serie A: Samir Handanovic non è più positivo al Covid-19 e, a questo punto, potrebbe tornare a disposizione per la ripresa del campionato.

Se da una parte il portiere tornerà ad allenarsi con il resto della squadra, dall’altra restano ancora ai box gli altri tre calciatori che avevano contratto il virus insieme a lui: Danilo D’Ambrosio, Stefan de Vrij e Matias Vecino.