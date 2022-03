Inter, sospiro di sollievo per Brozovic: le sue condizioni

Il croato potrà esserci contro il Torino

Sospiro di sollievo in casa Inter: Marcelo Brozovic non ha nulla e con il Torino sarà molto probabilmente convocato. Il centrocampista croato è stato sottoposto agli esami strumentali per capire quali fossero le sue condizioni dopo il problema fisico accusato in Champions League contro il Liverpool e i test hanno dato esito negativo. Il regista nerazzurro sta bene e quindi, se dovesse allenarsi regolarmente oggi e domani, potrà prendere parte alla sfida di campionato del weekend.