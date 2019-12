Inter-Spal streaming e diretta tv, dove vedere il match oggi 1 dicembre

Inter-Spal, si gioca oggi a San Siro alle 15,00 per la 14^ giornata di Serie A. I nerazzurri per proseguire nella lotta allo scudetto dopo la vittoria in Champions League. Ospiti a caccia di punti preziosi in chiave salvezza.

Inter-Spal, le probabili formazioni – Classico 3-5-2 per l’Inter di Antonio Conte. Handanovic confermatissimo tra i pali. Difesa con Skriniar, de Vrij e Bastoni che dovrebbe prendere il posto di Godin. Chance dall’inizio per Lazaro al posto di Candreva. Biraghi sull’altra corsia. In avanti solito duo Lukaku-Lautaro Martinez. Ospiti che si schierano con un modulo speculare. Petagna e Floccari, favorito su Paloschi, in avanti. Berisha a difendere la porta. Regia in mezzo al campo affidata a Valdifiori.

Inter-Spal streaming e diretta tv – La gara Inter-Spal sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite), Gli abbonati alla tv satellitare potranno seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go disponibile anche su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet. Inoltre, esiste l’opzione rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva dell’emittente satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.