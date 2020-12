Inter-Spezia diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Inter-Spezia si gioca questa sera domenica 20 dicembre 2020 alle ore 15.00. Il match valido per la 13^ giornata di Serie A si disputerà a San Siro e vedrà gli uomini di Antonio Conte affrontare la neo promossa guidata da Vincenzo Italiano. Una sfida che sulla carta non ha storia ma che, in realtà, nasconde diverse insidie per le ambizioni di classifica dei nerazzurri.

Inter-Spezia, le probabili formazioni

Formazione migliore possibile per entrambe le squadre. L’Inter di Conte si affida a Handanovic in porta; Skriniar, De Vrij, Bastoni in difesa; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young in mezzo al campo con Vidal che scalpita dopo i problemi fisici delle scorse settimane. Attacco affidato ai soliti Lukaku e Lautaro Martinez. Lo Spezia punta forte su Provedel; Sala, Terzi, Erlic, S. Bastoni; Deiola, M. Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Sala, Terzi, Erlic, S. Bastoni; Deiola, M. Ricci, Pobega; Gyasi, Nzola, Farias.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Inter-Spezia, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A, si giocherà come detto nel pomeriggio di domenica 20 dicembre 2020 a San Siro. Il calcio d’inizio della sfida tra la formazione di Antonio Conte e quella di Vincenzo Italiano è in programma alle ore 15. Inter-Spezia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky Sport, che ha acquisito i diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. In particolare il match sarà visibile sul canale numero 253 del satellite.

Per chi preferisse seguire la partita tra i nerazzurri e i liguri, sarà possibile farlo non soltanto in tv, ma anche in live streaming: gli abbonati a Sky potranno infatti utilizzare l’applicazione gratuita SkyGo su dispositivi come pc, smartphone o tablet. Un’altra alternativa per assistere alla gara tra Inter e Spezia è Now TV, tramite l’acquisto di uno dei pacchetti dedicati.