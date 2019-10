Inter spreca la chance per la vetta: il Parma resiste e pareggia 2-2

L’Inter non riesce a battere il Parma a San Siro. A Milano è 2-2 con i nerazzurri sempre all’attacco ma due errori di Brozovic hanno reso difficile la gara agli uomini di Conte. Partita emozionante già nel primo tempo quando i nerazzurri si sono portati in vantaggio con una conclusione di Candreva al 23′ che ha trafitto Sepe complice una deviazione di Dermaku. Tre minuti dopo il pareggio dei ducali con una bella iniziativa personale dell’ex Karamoh che ha approfittato di un errato retropassaggio di Brozovic per colpire in contropiede. Al 30′ altro errore di Brozovic e gol Parma stavolta di Gervinho che ha raccolto un ottimo assist di Karamoh. Inter ribaltata in sette minuti. Nella ripresa squadra nerazzurra con grande intensità è pervenuta al pareggio con Lukaku che sul filo del fuorigioco ha battuto Sepe. Il Parma ha stretto i denti respingendo tutti gli assalti di una Inter indemoniata. Il risultato non è più mutato e il pareggio non ha consentito ai nerazzurri di scavalcare la Juventus fermata sul pareggio a Lecce.

TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Godin (20′ st De Vrij), Bastoni; Candreva, Gagliardini (39′ st Politano), Brozovic, Barella, Biraghi; Lukaku, Lautaro (28′ st Esposito). A disp.: Padelli, Berni, Dimarco, Asamoah, Lazaro, Borja Valero. All.: Conte

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo (21′ st Pezzella); Kucka, Scozzarella, Hernani; Karamoh (26′ st Sprocati), Kulusevski, Gervinho (39′ st Barillà). A disp.: Alastra, Colombi, Brugman. All.: D’Aversa

Arbitro: Chiffi

Marcatori: 23′ Candreva (I), 26′ Karamoh (P), 30′ Gervinho (P), 6′ st Lukaku (I),

Ammoniti: Barella, Candreva, Esposito (I), Sepe, Darmian (P)