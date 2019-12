Inter spuntata, la Roma resiste a San Siro: finisce 0-0

L’Inter non riesce a sfondare il muro della Roma. A San Siro finisce 0-0 e gli uomini di Antonio Conte si espongono al possibile controsorpasso della Juventus, impegnata domani contro la Lazio. Fonseca deve fare a meno di Pau Lopez e Dzeko e schiera in porta Mirante e Zaniolo finto centravanti. Nonostante la formazione rimaneggiata, il tecnico giallorosso è bravo a bloccare il flusso di gioco nerazzurro proveniente dall’asse De Vrji-Brozovic. Di contro, però, i capitolini stentano a rendersi davvero pericolosi dalle parti di Handanovic, costretto ad un solo intervento sullo stesso Zaniolo. Per il resto è l’Inter ad avere le chance più nitide grazie agli errori dei romanisti. Lautaro e Brozovic mancano per due volte la rete del vantaggio. Nella ripresa la Roma fatica ad avanzare. Vecino e Lautaro vanno ad un passo dal gol, ma Mirante è strepitoso. La carica finale dell’Inter non basta a portare a casa tre punti preziosi.