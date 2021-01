Inter, Stellini elogia Eriksen:” Sta sfruttando le occasioni. Si sta applicando molto”

L’Inter supera brillantemente l’ostacolo Benevento. I nerazzurri si impongono per 4-0 ai danni dei campani e si portano nuovamente in seconda posizione in classifica alle spalle del Milan.

LE PAROLE DI STELLINI

Il vice allenatore Cristian Stellini analizza la prestazione dell’Inter ai microfoni di DAZN: “Non mi occupo di mercato. Posso solo dire che siamo contenti di Sanchez, così come degli altri giocatori. Siamo tutti coinvolti nel gioco. Non cambieremo nessuno. Stasera Eriksen mi è piaciuto moltissimo, così come tutta la squadra. E’ un ruolo in cui serve intelligenza tattica. Si sta applicando in settimana. Sta trovando occasioni importanti e le sta sfruttando con intelligenza. Si sta adattando a questo ruolo, anche nella fase in cui non deve pensare come quando deve difendere. Ce lo teniamo stretto perché è un giocatore di altissimo livello. Giocando con due mezzali che si inseriscono costringevamo gli avversari a giocare uno contro uno con Perisic e Hakimi. I ragazzi sanno benissimo quale dev’essere il loro approccio alla gara. Hanno giocato come altre volte. E hanno sentito benissimo la voce di Conte nelle loro orecchie (ride ndr.)”.