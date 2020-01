Inter, Stellini: “Lautaro deve stare più attento. Arbitri poco sereni”

Tra Inter e Cagliari termina 1-1. Il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte ha deciso di abbandonare San Siro senza essere presente in conferenza stampa. Al suo posto si è concesso ai microfoni dei cronisti il vice Cristian Stellini. Queste le sue parole: “Non spetta a me dare giudizi sul singolo episodio, non li ho visti tutti. L’arbitro ha tenuto un giudizio ottimo per entrambe fino a quando gli animi si sono riscaldati, a quel punto ha perso un po’ di lucidità. Se il VAR non è intervenuto vuol dire che non c’erano gli estremi per intervenire. Gli arbitri che sono venuti qui per me non sono stati molto tranquilli. Lautaro deve fare più attenzione, perché per noi è importante e abbiamo bisogno di lui nelle prossime gare. La sua reazione è stata eccessiva. Infortuni? Non credo che Gagliardini e Brozovic recupereranno per mercoledì, proveremo, domani sapremo di più. Ci aspettiamo di perdere Lautaro solo per un turno. Per Sanchez potrebbe essere un’occasione, ma avremo molte gare da giocare”