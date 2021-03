Inter, Stellini: “Vittoria importante, Sanchez ed Eriksen hanno cambiato la gara”

L’Inter continua a vincere. I nerazzurri consolidano il primo posto e accarezzano il sogno scudetto. Ora la formazione di Antonio Conte ha nove punti di vantaggio sul Milan, primo inseguitore in classifica. I rossoneri, però, hanno una gara da recuperare.

LE PAROLE DI CONTE

Il vice allenatore Cristian Stellini interviene ai microfoni di Sky Sport: “Sono vittorie molto importanti dato che queste partite non sono semplici da giocare. I tre punti sono importanti anche per l’avversario quindi queste squadre ti aspettano e ci vogliono delle grandi giocate o degli episodi per sbloccarle. Noi siamo stati nel primo caso bravi a sfruttare l’episodio del rigore e nel secondo a trovare una grande giocata con Sanchez e Lautaro Martinez. Il doppio ingresso di Sanchez ed Eriksen ha cambiato la gara. Noi lo sapevamo. Avevamo Eriksen con qualche problema fisico ma stava bene ed era pronto per la partita. Ci aspettavamo da loro due un cambio di marcia. Ci aspettavamo una partita combattuta e loro potevano essere un’arma in più a gara in corso. Eriksen ha svoltato nelle prestazioni e nell’essere decisivo nelle nostre partite. E’ un ragazzo che ci ha sempre provato, è un problema di abituarsi ad un calcio differente come quello italiano. In questo momento si è adattato bene al campionato e al sistema di gioco che proponiamo”.