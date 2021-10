Inter, storia con Sanchez al capolinea: due ipotesi per il futuro

Possibile addio tra le parti

Alexis Sanchez nei prossimi mesi lascerà sicuramente l' Inter . Non sembrano esserci margini di ripensamenti visti anche i recenti malumori del giocatore per lo scarso utilizzo. I nerazzurri sperano di trovare un club che già a gennaio sia disposto ad acquistare il cileno. A far spingere per tale soluzione è ovviamente il forte ingaggio da 7 milioni a stagione che pesa sul bilancio nerazzurro.

Il club di Suning potrebbe arrivare a pensare anche ad altre ipotesi se non vi fossero offerte per Sanchez. Come afferma La Gazzetta dello Sport, potrebbe arrivare anche la risoluzione anticipata del contratto, visto che l'attaccante è arrivato nel 2019 senza spese per il cartellino e dunque non graverebbe sui conti come minusvalenza.