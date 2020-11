Inter straripante, che riscossa dopo il Real: demolito il Sassuolo 3-0

L’Inter non sbaglia due volte. Dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, i nerazzurri si impongono nettamente sul Sassuolo e risalgono in classifica. I neroverdi, invece, cadono dopo una serie di risultati utili consecutivi e si allontanano dalla prima posizione occupata dal Milan.

IL MATCH

L’avvio dell’Inter è completamente diverso rispetto al disastro di mercoledì. La squadra di Conte aggredisce gli avversari e sblocca il risultato dopo soli tre minuti. Errore nell’impostazione di Chiriches che lancia involontariamente Lautaro Martinez. L’argentino serve Sanchez che insacca agevolmente. Il match non cambia andamento e all’11’ arriva il raddoppio: Vidal va al tiro trovando la deviazione sfortunata di Chriches. Consigli battuto e 2-0 per l’Inter. La reazione del Sassuolo arriva ed è rabbiosa. Prima Djuricic colpisce il palo e poi Handanovic salva sullo stesso attaccante. Gli emiliani cercano di accorciare le distanze, ma al 60′ Gagliardini chiude la contesa con un pregevole stop di petto seguito dal tiro. E’ il 3-0 che mette la parola fine alla contesa.