Inter, svelata la quarta maglia

Svelata a tutti gli effetti la nuova quarta maglia dell’Inter, presentata dallo sponsor tecnico Nike sul proprio sito ufficiale. La Stadium Fourth, verrà presentata ai tifosi in occasione del riscaldamento di Inter-Cagliari, match in programma domenica alle 12.30 a San Siro. “Come le altre maglie della nostra collezione Stadium, la maglia Inter unisce dettagli di design originali e tessuto traspirante per un look da partita ispirato alla tua squadra del cuore” si legge. La divisa unisce varie fantasie: dominano nero, bianco e giallo, con dettagli blu.