Inter, svelata la seconda maglia: torna il ‘biscione’

Il sito specializzato Footy Headlines ha svelato la seconda maglia dell'Inter

In casa Inter si respira un clima del tutto particolare. La gioia per il diciannovesimo scudetto è ancora al massimo, domenica ci sarà la consegna del titolo davanti a 1.000 tifosi. Nel frattempo, giorno dopo giorno si avvicina l’incontro tra Steven Zhang, Conte e la dirigenza al completo, accompagnato dalla chiusura con Oaktree per il prestito da 250 milioni di euro, che consentirà alla società di adempiere gli obblighi imminenti.