Inter, tegola Candreva: la schiena fa male. A rischio la gara contro il Barcellona

Antonio Candreva a rischio per la gara contro il Barcellona. L’esterno offensivo dell’Inter è uscito anzitempo dalla gara contro la Roma in campionato per un forte dolore alla schiena. Problema che neppure dopo un giorno di riposo pare essere sparito.

Ecco perché Antonio Conte è preoccupato in ottica Champions League dove a San Siro si vedrà il Barcellona per una vera e proprio battaglia da dentro o fuori. Stamattina la situazione non era molto migliorata, il dolore era ancora acuto. Ci sono ancora tre giorni per recuperare ed è quello che sperano tecnico e giocatore. Ad oggi, però, Candreva sembra andare verso il forfait. Al supo posto potrebbero giocare D’Ambrosio e Lazaro.