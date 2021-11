Inter, tegola De Vrij: salta Napoli e Champions

L'olandese si è fatto male in Nazionale

La sosta per le Nazionali ha portato tante defezioni ai club. Tra le squadre più colpite anche l' Inter che ha perso Bastoni e anche Stefan De Vrij . Proprio le condizioni dell'olandese sono quelle che fanno maggiormente preoccupare l'ambiente nerazzurro.

Da quanto si apprende, il centrale soffre di un risentimento muscolare accusato con l'Olanda durante il match contro il Montenegro. De Vrij è rientrato a Milano nella giornata di ieri e quest'oggi sarà alla Pinetina per iniziare il percorso terapeutico, con uno stop previsto di almeno 2 settimane. Proprio questa tempistica è la notizia più amara per l'Inter anche se nei prossimi giorni ci sarà una nuova risonanza per capire l'evoluzione del caso.